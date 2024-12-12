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Ключевой игрок Штурма присоединится к команде из Второй Бундеслиги

Германия

Променял участие в Лиге чемпионов на низший дивизион Германии

Ключевой игрок Штурма присоединится к команде из Второй Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На своем официальном сайте "Кельн" объявил о подписании Юсуфа Газибеговича из "Штурма".

Отмечается, что 24-летний босниец присоединится к немецкому клубу в начале января 2025 года. По информации от различных СМИ и журналистов, сумма трансфера за крайнего защитника составит около 1,8-2 миллионов евро.

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"Я решил присоединиться к "Кельну", потому что это действительно великий клуб в Германии. На мое решение повлияло много факторов, одним из них является главный тренер команды, с которым я давно знаком. Он тренировал меня, когда я начинал свой путь в футболе. Я хочу помочь этой команде выйти в Бундеслигу", — сказал Газибегович.

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Источник:
FC Köln
Опубликовал: Андрей Журба
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