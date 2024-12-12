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Ключевой игрок Штурма присоединится к команде из Второй Бундеслиги
Променял участие в Лиге чемпионов на низший дивизион Германии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На своем официальном сайте "Кельн" объявил о подписании Юсуфа Газибеговича из "Штурма".
Отмечается, что 24-летний босниец присоединится к немецкому клубу в начале января 2025 года. По информации от различных СМИ и журналистов, сумма трансфера за крайнего защитника составит около 1,8-2 миллионов евро.
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"Я решил присоединиться к "Кельну", потому что это действительно великий клуб в Германии. На мое решение повлияло много факторов, одним из них является главный тренер команды, с которым я давно знаком. Он тренировал меня, когда я начинал свой путь в футболе. Я хочу помочь этой команде выйти в Бундеслигу", — сказал Газибегович.
Herzlich willkommen beim 1. FC Köln, lieber Gazi! ????— 1. FC Köln (@fckoeln) December 12, 2024
Jusuf Gazibegovic wird ab dem 1. Januar 2025 für unseren FC auflaufen. Der Außenverteidiger, der rechts wie links eingesetzt werden kann, kommt von Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz nach Köln. ✍️
_#effzeh #WelcomeGazi pic.twitter.com/ASphxrW7xt
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