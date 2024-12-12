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Официально: Апелляция Мануэля Нойера отклонена

Германия

Двухматчевая дисквалификация в Кубке остается в силе

Официально: Апелляция Мануэля Нойера отклонена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) отклонил апелляцию голкипера "Баварии" Мануэля Нойера на двухматчевую дисквалификацию, полученную после красной карточки в матче Кубка Германии против "Байера".

"Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне отклонил апелляцию Нойера на его двухматчевую дисквалификацию в Кубке DFB в ходе устного слушания в кампусе DFB.

Коллегия под председательством Штефана Оберхольца, председателя Спортивного суда DFB, таким образом подтвердила предыдущее решение Спортивного суда", - говорится в заявлении.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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