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Официально: Апелляция Мануэля Нойера отклонена
Двухматчевая дисквалификация в Кубке остается в силе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) отклонил апелляцию голкипера "Баварии" Мануэля Нойера на двухматчевую дисквалификацию, полученную после красной карточки в матче Кубка Германии против "Байера".
"Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне отклонил апелляцию Нойера на его двухматчевую дисквалификацию в Кубке DFB в ходе устного слушания в кампусе DFB.
Коллегия под председательством Штефана Оберхольца, председателя Спортивного суда DFB, таким образом подтвердила предыдущее решение Спортивного суда", - говорится в заявлении.
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