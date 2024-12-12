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Звезда Баварии был признан игроком года в сборной Германии

Германия
Обновлено

Джамал во второй раз в карьере получил эту награду

Звезда Баварии был признан игроком года в сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Джамал Мусиала был признан лучшим игроком в сборной Германии за 2024 год.

21-летний немец получил 56% голосов от болельщиков, опередив Флориана Виртца (38%) и Кая Хавертца (6%).

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Напомним, что в первый раз Джамала был признан лучшим футболистом национальной команды в 2022 году.

Звезда Баварии был признан игроком года в сборной Германии - изображение 1
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