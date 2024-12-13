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РБ Лейпциг может подписать полноценный контракт с хавбеком Атлетико

Германия

Игрок выступает за немецкий клуб на правах аренды

РБ Лейпциг может подписать полноценный контракт с хавбеком Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ожидается, что Артур Вермерен присоединится к "РБ Лейпциг" на постоянной основе.

Согласно информации от издания Kicker, 19-летний Артур Вермерен, выступающий за "Лейпциг" на правах аренды из "Атлетико Мадрид", близок к тому, чтобы стать полноценным игроком немецкого клуба.

Талантливый бельгийский хавбек приближается к согласованному количеству матчей, которое может быть достигнуто уже к январю, после чего будет автоматически активирована опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Артур Вермерен провел 19 матчей за "РБ Лейпциг", став важным игроком немецкой команды. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Артур Вермерен
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Андрей Журба
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