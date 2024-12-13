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Ключевой защитник Баварии может отложить обсуждение нового контракта с клубом до января

Германия

Игрок хочет рассмотреть предложения от других клубов

Ключевой защитник Баварии может отложить обсуждение нового контракта с клубом до января

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Альфонсо Дэвис и его агент хотят отложить переговоры о новом контракте с "Баварией" до января.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 24-летний Дэвис не спешит с решением и хочет выслушать предложения от "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала", прежде чем определиться со своим будущим.

Отмечается, что "Бавария" оказывает давление на игрока и его окружение, чтобы он подписал контракт еще до начала января, однако вряд ли решение будет принято в этом году.

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Напомним, что действующий контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2025 года. Если он откажется продлить свой контракт, "Бавария" рискует потерять игрока бесплатно.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Андрей Журба
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