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Ключевой защитник Баварии может отложить обсуждение нового контракта с клубом до января
Игрок хочет рассмотреть предложения от других клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Альфонсо Дэвис и его агент хотят отложить переговоры о новом контракте с "Баварией" до января.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 24-летний Дэвис не спешит с решением и хочет выслушать предложения от "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала", прежде чем определиться со своим будущим.
Отмечается, что "Бавария" оказывает давление на игрока и его окружение, чтобы он подписал контракт еще до начала января, однако вряд ли решение будет принято в этом году.
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Напомним, что действующий контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2025 года. Если он откажется продлить свой контракт, "Бавария" рискует потерять игрока бесплатно.
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