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Баварию оштрафовали на 20 тысяч евро. Известна причина
Команда опоздала на матч
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Бавария" столкнулась с финансовыми санкциями за нарушение дисциплины.
Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб был оштрафован на 20 тысяч евро за опоздание на матч 8-го тура Бундеслиги против "Бохума".
Команда опоздала из-за проверки экипировки, что привело к двухминутной задержке начала матча. Несмотря на поданную "Баварией" апелляцию, DFB оставил свое решение без изменений.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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