Баварию оштрафовали на 20 тысяч евро. Известна причина

"Бавария" столкнулась с финансовыми санкциями за нарушение дисциплины.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб был оштрафован на 20 тысяч евро за опоздание на матч 8-го тура Бундеслиги против "Бохума".

Команда опоздала из-за проверки экипировки, что привело к двухминутной задержке начала матча. Несмотря на поданную "Баварией" апелляцию, DFB оставил свое решение без изменений.