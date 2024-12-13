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Баварию оштрафовали на 20 тысяч евро. Известна причина

Германия

Команда опоздала на матч

Баварию оштрафовали на 20 тысяч евро. Известна причина

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Бавария" столкнулась с финансовыми санкциями за нарушение дисциплины.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб был оштрафован на 20 тысяч евро за опоздание на матч 8-го тура Бундеслиги против "Бохума".

Команда опоздала из-за проверки экипировки, что привело к двухминутной задержке начала матча. Несмотря на поданную "Баварией" апелляцию, DFB оставил свое решение без изменений.

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Бавария (Мюнхен) Бохум
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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