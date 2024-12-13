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Тренер Баварии высказался о будущем Мюллера в клубе

Германия

Мы говорим с игроками обо всем, что касается будущего (с)

Тренер Баварии высказался о будущем Мюллера в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Венсан Компани, главный тренер "Баварии", высказался относительно будущего легендарного игрока команды Томаса Мюллера:

"Мы говорим с игроками обо всем, что касается будущего. Это произойдет. Я не забегаю наперед, кто может заменить Томаса Мюллера, и если да, то кто.

Важным является переходный период. Когда лидеры уходят, на их место приходят другие. Все должно происходить в нужное время. Помню, когда я покинул "Сити", были вопросы о том, кто заменит меня на посту лидера. Затем Гюндоган, Фернандиньо, Давид Силва - все они зарекомендовали себя как лидеры. У нас также есть игроки, которые могут сделать это в будущем".

Добавим, что Мюллер играет за основную команду "Баварии" с 2009 года.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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