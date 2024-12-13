Бундеслига. 14-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Вольфсбург 3:2

Голы: Кюблер 42, 51, Грегорич 61 – Винд 75, Сванберг 83

"Фрайбург" вовсе не просел по результатам после ухода вечного Кристиана Штрайха, тренировавшего команду 13 лет. Как раз шли вровень с "Вольфсбургом" и Дортмундом на 5-7 позициях. А такие базовые вещи, такие как надежная оборона (вторые по допущенным), нежелание рисковать и игра на ошибках оппонента, остались отличительными чертами команды и при Юлиане Шустере.

Но одного атрибута не хватало категорически – фирменных стандартов. Особенно корнеров. В прошлом туре в ворота "Хоффенхайма" наконец забили со стандарта, всего третий раз за кампанию. И вот неделю спустя "черный лес" прямо прорвало. Как в старые добрые, Кюблер до и сразу после перерыва забил два почти одинаковых мяча после угловых.

До этого у хозяев вообще не было моментов, несмотря на шокирующие 72 процента владения в стартовые полчаса. "Вольфсбург" приехал с четкой идеей защищаться низким блоком и выжидать условий для контратак. Потому, к примеру, присел прекрасный Йонас Винд, дубль которого перевернул матч с "Майнцем" с 3:2 в 3:4 в последние 10 минут. Хазенхюттль вместо датского таргетмена предпочел быстроногую связку Томаша и Амуры впереди, которых еще и с флангов поддерживали реактивные Баку и Виммер.

Так вот, несмотря на владение меньше 30 процентов "волки" перестреляли соперника по ударам за тайм. И лучшие шансы были у них, включая выход Амуры 1 на 1 после ошибки Гинтера. Плюс еще было попадание Кульеракиса в каркас.

После перерыва партнеры поменялись ролями: "волки" забрали мяч, пытались атаковать, а острили только игроки "Фрайбурга". Кюблер быстро оформил второй, а затем уже Грегорич, в не менее типичной для себя манере, головой наконец забил свой первый мяч в кампании.

Хазенхюттль удачно перестроился и снова был близок к камбеку. Винд забил снова ударом с разворота, а Сванберг шикарными ножницами довел разницу до минимальной. Но на большее у "волков" уже сил не хватило. 3:2.

Фрайбург: Атуболу, Гюнтер (Макенго, 70), Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 63), Остерхаге, Эггештайн, Грифо (Рель, 70), Доан (Сильдийя, 86), Хелер, Грегорич (Динкчи, 63)

Вольфсбург: Грабара, Меле, Кульеракис, Вавро, Фишер (Нмеча, 80), Виммер (Сванберг, 57), Арнольд, Дардаи (Герхардт, 57), Баку, Тиагу Томаш (Винд, 46), Амура (Беренс, 89)