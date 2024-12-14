  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Два европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику менхенгладбахской Боруссии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику менхенгладбахской Боруссии

Германия

Футболист вряд ли покинет команду зимой

Два европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рокко Райц выступает за менхенгладбахскую "Боруссию" с 2009 года, пройдя все юношеские команды и дебютировав в Бундеслиге 24 октября 2020 года в матче с "Майнцем". С тех пор центральный защитник закрепился в основной команде, а его талант не остался незаметен среди других европейских клубов.

По информации Sky Sport, "Интер" и "Брайтон" проявляют интерес к 22-летнему игроку. Немец может покинуть "жеребцов" с 2026 года за сумму около 20 миллионов евро. Преждевременный уход зимой не рассматривается ни клубом, ни игроком. Кроме того, полузащитником также интересуется "Манчестер Сити", поэтому борьба за него в будущем будет достаточно серьезной.

Добавим, что в этом сезоне Рокко Райц сыграл 14 матчей и отметился одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Галатасарай ищет замену Муслере?! Турецкий клуб проявляет интерес к голкиперу из Бундеслиги
yellow-arrow
Тоттенхэм не собирается активизировать опцию выкупа игрока, арендованного у представителя Бундеслиги
yellow-arrow
Буркардт проверит защиту рекордмайстра. Майнц – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 14.12.2024
Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости