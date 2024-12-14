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Два европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику менхенгладбахской Боруссии
Футболист вряд ли покинет команду зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рокко Райц выступает за менхенгладбахскую "Боруссию" с 2009 года, пройдя все юношеские команды и дебютировав в Бундеслиге 24 октября 2020 года в матче с "Майнцем". С тех пор центральный защитник закрепился в основной команде, а его талант не остался незаметен среди других европейских клубов.
По информации Sky Sport, "Интер" и "Брайтон" проявляют интерес к 22-летнему игроку. Немец может покинуть "жеребцов" с 2026 года за сумму около 20 миллионов евро. Преждевременный уход зимой не рассматривается ни клубом, ни игроком. Кроме того, полузащитником также интересуется "Манчестер Сити", поэтому борьба за него в будущем будет достаточно серьезной.
Добавим, что в этом сезоне Рокко Райц сыграл 14 матчей и отметился одним ассистом.
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