Два европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику менхенгладбахской Боруссии

Рокко Райц выступает за менхенгладбахскую "Боруссию" с 2009 года, пройдя все юношеские команды и дебютировав в Бундеслиге 24 октября 2020 года в матче с "Майнцем". С тех пор центральный защитник закрепился в основной команде, а его талант не остался незаметен среди других европейских клубов.

По информации Sky Sport, "Интер" и "Брайтон" проявляют интерес к 22-летнему игроку. Немец может покинуть "жеребцов" с 2026 года за сумму около 20 миллионов евро. Преждевременный уход зимой не рассматривается ни клубом, ни игроком. Кроме того, полузащитником также интересуется "Манчестер Сити", поэтому борьба за него в будущем будет достаточно серьезной.

Добавим, что в этом сезоне Рокко Райц сыграл 14 матчей и отметился одним ассистом.