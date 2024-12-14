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Ключевой игрок Майнца раздумывает над сменой клубной прописки
Ряд европейских клубов уже находятся на низком старте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Йонатан Буркардт в этом сезоне приятно удивляет всех. Нападающий "Майнца" в этом сезоне уже отметился 11 голами и 2 результативными передачами, помогая клубу не задумываться над борьбой за выживание (9-е место в турнирной таблице).
По информации Sky Sport, 24-летний игрок размышляет над сменой клубной прописки. Футболист готов к следующему шагу, но "Майнц" хочет его удержать. Контракт нападающего со своей командой рассчитан до 2027 года. Он не содержит пункта о выходе.
Отметим, что по данным transfermarkt, стоимость Йонатана Буркардта составляет 15 млн евро.
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