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Ключевой игрок Майнца раздумывает над сменой клубной прописки

Германия

Ряд европейских клубов уже находятся на низком старте

Ключевой игрок Майнца раздумывает над сменой клубной прописки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Йонатан Буркардт в этом сезоне приятно удивляет всех. Нападающий "Майнца" в этом сезоне уже отметился 11 голами и 2 результативными передачами, помогая клубу не задумываться над борьбой за выживание (9-е место в турнирной таблице).

По информации Sky Sport, 24-летний игрок размышляет над сменой клубной прописки. Футболист готов к следующему шагу, но "Майнц" хочет его удержать. Контракт нападающего со своей командой рассчитан до 2027 года. Он не содержит пункта о выходе.

Отметим, что по данным transfermarkt, стоимость Йонатана Буркардта составляет 15 млн евро.

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Майнц
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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