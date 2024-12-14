  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хаби Алонсо о Мукиеле: Он играет на высоком уровне, и это тот Норди, которого мы хотим видеть
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хаби Алонсо о Мукиеле: Он играет на высоком уровне, и это тот Норди, которого мы хотим видеть

Германия

Тренер сравнил его ситуацию со Станишичем

Хаби Алонсо о Мукиеле: Он играет на высоком уровне, и это тот Норди, которого мы хотим видеть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом "Байер" арендовал у "ПСЖ" Норди Мукиеле. Правый защитник не часто играет, но тренер Хаби Алонсо мечтает о таком же пути, как у Йосипа Станишича, арендованного в прошлом сезоне у "Баварии", который великолепно провел вторую половину той кампании.

"Это может быть так, конечно. Надо подождать и посмотреть. Надеюсь, он будет таким же хорошим, как Йосип, который провел фантастическую вторую половину сезона. Пока что Норди на правильном пути с точки зрения своего развития на поле и в раздевалке. Он не участвовал в тренировочном лагере с нами и не играл в предсезонной подготовке. Он оказывает большое влияние, он физический, он остается сосредоточенным, и это особенно важно для него. Он играет на высоком уровне, и это тот Норди, которого мы хотим видеть", - цитирует Хаби Алонсо Foot Mercato.

Добавим, что в этом сезоне Норди Мукиеле сыграл 8 матчей и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Известно, за что оштрафовали мюнхенский клуб
yellow-arrow
Ключевой игрок Майнца раздумывает над сменой клубной прописки
yellow-arrow
Два европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику менхенгладбахской Боруссии
Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Норди Мукиеле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости