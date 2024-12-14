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Хаби Алонсо о Мукиеле: Он играет на высоком уровне, и это тот Норди, которого мы хотим видеть
Тренер сравнил его ситуацию со Станишичем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом "Байер" арендовал у "ПСЖ" Норди Мукиеле. Правый защитник не часто играет, но тренер Хаби Алонсо мечтает о таком же пути, как у Йосипа Станишича, арендованного в прошлом сезоне у "Баварии", который великолепно провел вторую половину той кампании.
"Это может быть так, конечно. Надо подождать и посмотреть. Надеюсь, он будет таким же хорошим, как Йосип, который провел фантастическую вторую половину сезона. Пока что Норди на правильном пути с точки зрения своего развития на поле и в раздевалке. Он не участвовал в тренировочном лагере с нами и не играл в предсезонной подготовке. Он оказывает большое влияние, он физический, он остается сосредоточенным, и это особенно важно для него. Он играет на высоком уровне, и это тот Норди, которого мы хотим видеть", - цитирует Хаби Алонсо Foot Mercato.
Добавим, что в этом сезоне Норди Мукиеле сыграл 8 матчей и отметился одним забитым мячом.
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