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Известно, за что оштрафовали мюнхенский клуб. На неделе Шахтер играл с ним в Лиге чемпионов

Германия
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На 20 тысяч евро

Известно, за что оштрафовали мюнхенский клуб. На неделе Шахтер играл с ним в Лиге чемпионов

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Баварию" оштрафовали на 20 тысяч евро за опоздание на матч против "Бохума". Об этом сообщает Bild.

По имеющейся информации, Немецкий футбольный союз наказал команду Винсента Компани за опоздание на игру 8-го тура Бундеслиги. Отмечается, что мюнхенцы опоздали на игру из-за проверки экипировки. В результате матч начался на 2 минуты позже, чем имел.

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Руководство "Баварии" не согласилось с решением Немецкого футбольного союза и подало апелляцию на это решение, однако она была отклонена.

Напомним, матч "Бавария" – "Бохум" завершился победой мюнхенцев со счетом 5:0. На неделе "Бавария" играла против "Шахтера" в Лиге чемпионов, разгромив его 5:1.

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Бавария (Мюнхен) Бохум
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Источник:
bild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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