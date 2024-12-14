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Байер с украинцем едет к 13-му месту Бундеслиги. Сыграет ли Степанов со старта?
Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" сыграет с "Аугсбургом" в 14-м туре Бундеслиги.
Артём Степанов остался на скамейке запасных.
Your Werkself this afternoon! ????⚫️????#FCAB04 pic.twitter.com/kWTXrI2bsR— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 14, 2024
Артём Степанов ещё не играл за "Байер" в Бундеслиге. Украинец дебютировал за немецкий клуб в Лиге Чемпионов против "Зальцбурга" 26 ноября. Нападающий отыграл 17 минут и результативными действиями не отметился.
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"Байер" к началу матча занимает 3-е место набрав 26 очков в 13 матчах. "Аугсбург" - 13-й с 16-ю набранными очками.
Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени.
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