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Байер с украинцем едет к 13-му месту Бундеслиги. Сыграет ли Степанов со старта?

Германия

Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени

Байер с украинцем едет к 13-му месту Бундеслиги. Сыграет ли Степанов со старта?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" сыграет с "Аугсбургом" в 14-м туре Бундеслиги.

Артём Степанов остался на скамейке запасных.

Артём Степанов ещё не играл за "Байер" в Бундеслиге. Украинец дебютировал за немецкий клуб в Лиге Чемпионов против "Зальцбурга" 26 ноября. Нападающий отыграл 17 минут и результативными действиями не отметился.

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"Байер" к началу матча занимает 3-е место набрав 26 очков в 13 матчах. "Аугсбург" - 13-й с 16-ю набранными очками.

Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени.

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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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