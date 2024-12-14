Байер с украинцем едет к 13-му месту Бундеслиги. Сыграет ли Степанов со старта?

"Байер" сыграет с "Аугсбургом" в 14-м туре Бундеслиги.

Артём Степанов остался на скамейке запасных.

Артём Степанов ещё не играл за "Байер" в Бундеслиге. Украинец дебютировал за немецкий клуб в Лиге Чемпионов против "Зальцбурга" 26 ноября. Нападающий отыграл 17 минут и результативными действиями не отметился.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Байер" к началу матча занимает 3-е место набрав 26 очков в 13 матчах. "Аугсбург" - 13-й с 16-ю набранными очками.

Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени.