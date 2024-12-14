Бундеслига. Майнц шокирует Баварию, Леверкузен продолжает побеждать

"Бавария" не ожидала беды на "Мева Арене" после того, как полтора месяца тому разгромила здесь "Майнц" (0:4) с хет-триком Мусиалы до перерыва в Кубке. Плюс в дебюте "карнавальники" сегодня потеряли своего лучшего бомбардира и капитана Йонатана Буркардта, опасное орудие на контратаках с 10 забитыми в Бундеслиги, так что причин для опасений было у лидера еще меньше.

Но как показала игра, "Баварии" без своего главного голеадора Кейна было труднее, нежели хозяевам без Буркардта. В отсутствии Харри Компани повторил план с гибким квартетом впереди и Мюллером в роли номинального форварда. Но хозяев маневры соперника не сильно тревожили. Они надежно держали позиции в обороне, не допуская пространства между линий для комфортной игры Мусиалы и компании.

Как итог "Бавария" свой первый удар в створ ворот нанесла аж на 87-й минуте, когда после рикошета мяч внезапно прилетел в ноги Лерою Сане перед воротами. Но к тому моменту "Майнц" уже вел в два гола благодаря дублю Ли Чжэ Сона. Корейцу в обоих голевых ситуация помогли вышедший вместо Буркардта Зиб и соотечественник Ким Мин Чжэ. Ким игру провалил, но кроме его привозов коллапсировала и вся защита.

Пока Компани смотрел на первое фиаско своей команды в Бундеслигу, действующий чемпион комфортно съездил в Баварию за очередными 3 пунктами. "Аугбург", в отличии от "Майнца", оставлял ужасные разрывы между линий, неспешно реагировал в переходных фазах и создал "Байеру" все условия для комфортного результата.

Терье в дебюте отметил возвращение после травмы голом после идеально расчерченной комбинации Джаки и Фримпонга. А ближе к перерыву Виртц снял все вопросы после блестящего сольного прохода и удара из-под защитника. 6-й мяч Фло в кампании и 4-я победа Леверкузена в лиге кряду.

Менхенгладбахская "Боруссия" дома покуражилась над "Хольштайном". Новичок еще до перерыва пропустил трижды, по разу от каждого форварда хозяев. Тим Кляйндинст открыл счет уже на первой минуте, с фирменной подачи Онора. Затем в быстрой отрыве отличился Хак перед тем, как Плеа забил один до перерыва с корнера, а потом еще раз ближе к концовке встречи. Гостей хватило только на мяч престижа Гиговича.

Бундеслига. 14-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Бавария 2:1

Голы: Ли Чжэ Сон 41, 60 – Сане 87

Майнц: Центнер – Белль, Йенц, Кор – Мвене, Амири, Сано, Каси – Ли Чжэ Сон, Небель (Хон Хен Сок, 84) – Буркардт (Зиб, 15)

Бавария: Перец – Геррейру (Горетцка, 58), Ким, Дайер (Тель, 64), Лаймер – Павлович (Боэ, 58), Киммих – Сане, Мусиала, Олисе – Мюллер

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Байер 0:2

Голы: Терье 14, Виртц 40

Аугсбург: Лабрович – Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима – Якич – Яннулис (Кудоссу, 59), Майер (Кемюр, 46), Оньека (Мунье, 87), Вольф – Титц (Клод-Морис, 59), Эссенде (Варгас, 76)

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба – Гримальдо, Андрих (Паласиос, 87), Джака, Фримпонг – Виртц, Телла (Алеиш Гарсия, 87) – Терье (Шик, 68)

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Хольштайн 4:1

Голы: Кляйндинст 1, Хак 26, Плеа 43, 79 – Гигович 30