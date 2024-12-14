Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах

В 14-м туре Бундеслиги столичная команда принимала "Бохум". Еще в первом тайме соперники обменялись точными ударами. Для гостей, которые с 13-й минуты выступают в меньшинстве, ничейный результат был бы желателен.

Кипер коллектива из Рурского региона Патрик Древес начал тянуть время уже после завершения второго тайма. Болельщикам хозяев это не понравилось – их клуб нанес 22 удара и заслуживал более одного балла.

Но теперь даже ничья под вопросом – в голову Древеса бросили зажигалку. Потребовалась помощь врачей, а судья предложил футболистам покинуть поле. Теперь "Унион" рискует получить техническое поражение.

Кипер после этого эпизода не смог продолжить матч, а замен нет. Нападающий Филипп Хофманн занял место на воротах. В последние минуты мяч просто находился в поле, а "Унион" ждал финального свистка.