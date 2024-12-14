  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах

Германия
Обновлено

Не хватило считанных минут до финального свистка

Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах

Фото - Football24/7

Новина українською

В 14-м туре Бундеслиги столичная команда принимала "Бохум". Еще в первом тайме соперники обменялись точными ударами. Для гостей, которые с 13-й минуты выступают в меньшинстве, ничейный результат был бы желателен.

Читайте такжеБундеслига. Унион – Бохум 3:4. Несгибаемые в фирменной манере решают вопрос выживания

Кипер коллектива из Рурского региона Патрик Древес начал тянуть время уже после завершения второго тайма. Болельщикам хозяев это не понравилось – их клуб нанес 22 удара и заслуживал более одного балла.

Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах - изображение 1

Но теперь даже ничья под вопросом – в голову Древеса бросили зажигалку. Потребовалась помощь врачей, а судья предложил футболистам покинуть поле. Теперь "Унион" рискует получить техническое поражение.

Кипер после этого эпизода не смог продолжить матч, а замен нет. Нападающий Филипп Хофманн занял место на воротах. В последние минуты мяч просто находился в поле, а "Унион" ждал финального свистка.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Майнц шокирует Баварию, Леверкузен продолжает побеждать
yellow-arrow
Байер с украинцем едет к 13-му месту Бундеслиги. Сыграет ли Степанов со старта?
yellow-arrow
Известно, за что оштрафовали мюнхенский клуб. На неделе Шахтер играл с ним в Лиге чемпионов
Унион (Берлин) Бохум
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football24/7
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости