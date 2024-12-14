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Бундеслига. Санкт-Паули – Вердер 0:2. Музыканты снова торжествуют на выезде

Германия
Обновлено

Пятая выездная победа Бремена в кампании

Бундеслига. Санкт-Паули – Вердер 0:2. Музыканты снова торжествуют на выезде

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 14-й тур

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Вердер 0:2

Голы: Кён 24, Дукш 54

Санкт-Паули: Василь – Немет, Валь, Смит – Треу, Бухалфа (Мауридес, 89), Ирвайн, Салиакас (Ритцка, 74) – Афолайян, Эггештайн (Альберс, 80), Синани (Альстранд, 89)

Вердер: Цеттерер – Юнг, Фридль, Штарк (Пипер, 82) – Кён (Деман, 82), Линен, Стаге, Вайзер – Шмид, Грюлль (Берк, 68) – Дукш

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