Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Санкт-Паули – Вердер 0:2. Музыканты снова торжествуют на выезде
Пятая выездная победа Бремена в кампании
Фото: Imago
Бундеслига. 14-й тур
Гамбург, Миллернтор-Штадион
Санкт-Паули – Вердер 0:2
Голы: Кён 24, Дукш 54
Санкт-Паули: Василь – Немет, Валь, Смит – Треу, Бухалфа (Мауридес, 89), Ирвайн, Салиакас (Ритцка, 74) – Афолайян, Эггештайн (Альберс, 80), Синани (Альстранд, 89)
Вердер: Цеттерер – Юнг, Фридль, Штарк (Пипер, 82) – Кён (Деман, 82), Линен, Стаге, Вайзер – Шмид, Грюлль (Берк, 68) – Дукш
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Скорая выезжала на поле. Защитник ЛНЗ упал на газон во время матча с Александрией
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Ворскла начинает кадровую чистку. Максимов не рассчитывает на семерых игроков
- Бывший тренер Барселоны может возглавить клуб Бундеслиги
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000