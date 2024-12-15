  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тренер Баварии рассказал о состоянии Харри Кейна. Сможет ли нападающий еще сыграть в этом году?
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Баварии рассказал о состоянии Харри Кейна. Сможет ли нападающий еще сыграть в этом году?

Германия

Впереди еще один поединок

Тренер Баварии рассказал о состоянии Харри Кейна. Сможет ли нападающий еще сыграть в этом году?

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Винсен Компани после матча против "Майнца" прокомментировал состояние нападающего команды Харри Кейна, который недавно попал в лазарет.

Наставник отметил, что англичанин уже был готов ко вчерашнему поединку Бундеслиги. Потому Компани надеется, что и до следующего матча мюнхенцев Кейн тоже будет в форме.

Харри травмировался в матче чемпионата Германии против "Боруссии" Д 30 ноября. С тех пор он пропустил четыре поединка: два в Бундеслиге, один в Кубке Германии, один в Лиге чемпионов (против "Шахтера"). Два из этих матчей "Бавария" проиграла.

Следующую встречу мюнхенцы проведут 20 декабря против РБ "Лейпциг". Это будет последняя игра года для команды. Далее в чемпионате Германии будет трехнедельная пауза.

В общей сложности на счету Кейна 20 голов и девять ассистов в 19 матчах текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Санкт-Паули – Вердер 0:2. Музыканты снова торжествуют на выезде
yellow-arrow
Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах
yellow-arrow
Бундеслига. Майнц шокирует Баварию, Леверкузен продолжает побеждать
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Майнц Харри Кейн РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
iMiaSanMia X
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости