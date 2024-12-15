Тренер Баварии рассказал о состоянии Харри Кейна. Сможет ли нападающий еще сыграть в этом году?

Главный тренер "Баварии" Винсен Компани после матча против "Майнца" прокомментировал состояние нападающего команды Харри Кейна, который недавно попал в лазарет.

Наставник отметил, что англичанин уже был готов ко вчерашнему поединку Бундеслиги. Потому Компани надеется, что и до следующего матча мюнхенцев Кейн тоже будет в форме.

Харри травмировался в матче чемпионата Германии против "Боруссии" Д 30 ноября. С тех пор он пропустил четыре поединка: два в Бундеслиге, один в Кубке Германии, один в Лиге чемпионов (против "Шахтера"). Два из этих матчей "Бавария" проиграла.

Следующую встречу мюнхенцы проведут 20 декабря против РБ "Лейпциг". Это будет последняя игра года для команды. Далее в чемпионате Германии будет трехнедельная пауза.

В общей сложности на счету Кейна 20 голов и девять ассистов в 19 матчах текущего сезона.