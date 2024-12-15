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Тренер Баварии рассказал о состоянии Харри Кейна. Сможет ли нападающий еще сыграть в этом году?
Впереди еще один поединок
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Винсен Компани после матча против "Майнца" прокомментировал состояние нападающего команды Харри Кейна, который недавно попал в лазарет.
Наставник отметил, что англичанин уже был готов ко вчерашнему поединку Бундеслиги. Потому Компани надеется, что и до следующего матча мюнхенцев Кейн тоже будет в форме.
Харри травмировался в матче чемпионата Германии против "Боруссии" Д 30 ноября. С тех пор он пропустил четыре поединка: два в Бундеслиге, один в Кубке Германии, один в Лиге чемпионов (против "Шахтера"). Два из этих матчей "Бавария" проиграла.
Следующую встречу мюнхенцы проведут 20 декабря против РБ "Лейпциг". Это будет последняя игра года для команды. Далее в чемпионате Германии будет трехнедельная пауза.
В общей сложности на счету Кейна 20 голов и девять ассистов в 19 матчах текущего сезона.
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