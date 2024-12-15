Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Собираются искать замену Кейну? Спортдир Баварии сообщил о планах
Пообщался с журналистом из Bild
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12-го тура чемпионата Германии нападающий "Баварии" Харри Кейн получил растяжение мышц бедра. На сколько выбыл англичанин, пока неизвестно.
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о том, будет ли мюнхенская команда искать форварда для подмены Кейна:
"Нет! У нас широкий состав, который имеет качество, чтобы достигать целей, которые мы перед собой ставим. "Бавария" не сорит деньгами. Это правда, что у нас большие цифры бюджета, но это потому, что мы всегда мыслим экономно. Мы не говорим, что нам не хватает одного игрока, и теперь мы потратим какую-то сумму. А нападающие стоят денег", — сказал Эберль.
Добавим, что за этот сезон Кейн забил 23 гола и отдал 9 ассистов в 24 матчах во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Россияне ночью использовали для атаки на Украину 108 ударных БПЛА. Сколько из них сбило ПВО?
- Кривбасс планирует заработать зимой по меньшей мере на продаже трех футболистов
- ЛНЗ продаст легионера за рекордную для клуба сумму в зарубежную команду, в которой уже выступает украинец, – источник
- Бывший тренер Барселоны может возглавить клуб Бундеслиги
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО