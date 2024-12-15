Собираются искать замену Кейну? Спортдир Баварии сообщил о планах

В матче 12-го тура чемпионата Германии нападающий "Баварии" Харри Кейн получил растяжение мышц бедра. На сколько выбыл англичанин, пока неизвестно.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о том, будет ли мюнхенская команда искать форварда для подмены Кейна:

"Нет! У нас широкий состав, который имеет качество, чтобы достигать целей, которые мы перед собой ставим. "Бавария" не сорит деньгами. Это правда, что у нас большие цифры бюджета, но это потому, что мы всегда мыслим экономно. Мы не говорим, что нам не хватает одного игрока, и теперь мы потратим какую-то сумму. А нападающие стоят денег", — сказал Эберль.

Добавим, что за этот сезон Кейн забил 23 гола и отдал 9 ассистов в 24 матчах во всех турнирах.