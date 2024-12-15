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Бундеслига. Хайденхайм – Штутгарт 1:3. Вольтемаде – новый Гирасси?

Германия
Обновлено

Ник Вольтемаде (1+1) записывает на свой счет 4-й гол в 3 матчах

Бундеслига. Хайденхайм – Штутгарт 1:3. Вольтемаде – новый Гирасси?

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 14-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Штутгарт 1:3

Голы: Ваннер 41 – Миттельштедт 20, Мийо 45+2, Вольтемаде 85 (п)

"Штутгарт" на неделе добыл важную победу над "Янг Бойз", которая подарила подопечным Себастьяна Хенесса надежду на выход в плей-офф ЛЧ. После изнурительных европейских матчей "швабы" часто сбавляют обороты в следующем туре чемпионата, особенно на выезде. Как следствие – всего одна победа вдали от дома в Бундеслиге к концу первого круга.

Теперь их две. Ведь "Хайденхайм" так же страдает от игры на два фронта при недостаточной глубине состава. К усталости добавилась еще и серия неудач, от "Челси" и "Истанбула" в ЛК, и от "Айнтрахта" и "Баварии" в лиге. Добавим к этому, что парни Франка Шмидта имели на день меньше отдыха перед матчем, вот и весь секрет редкого успеха "шваб" на выезде.

Хенесс сделал всего одну в сравнении с матчем в ЛЧ, вместо Ридера выставив еще одного форварда в лице Ника Вольтемаде. Это была и ставка на атаку, и заслуженный шанс почти 2-метрового форварда, который он заслужил 5 голами в 6 последних появлениях на поле. Включая дубль с лавки в ворота "Униона" (3:2) на прошлой неделе, вдохновивший камбек с 0:2.

И Вольтемаде снова сделал всю игру в атаке. Правда, в отличии от предыдущих поединков, сосредоточился не на завершении, а на связывание игры впереди. Так после медленного старта, в котором "Хайденхайму" удалось навязать свою вязкую игру, неожиданный прорыв обеспечил именно Ник. Помог перегрузить левый фланг, вытянув на себя центрбека. После чего продлил передачу Фюриха на Миттельштедта, забившего первый мяч в кампании.

В конце тайма Вольтемаде в схожей манере освободил зону для Миттельштедта, после чего вингбек вывел Мийо 1 на 1. А перед самым перерывом Мийо таки забил, а Вольтемаде снова записал на свой счет хоккейный ассист (предассист). Опустился в опорную, быстро запустил Вагномана по флангу, после чего Йошко подал на голову Энцо. Мийо таким образом исправился за обрез на своей половине, который позволил Ваннеру ударом издали ненадолго сравнять.

Во второй половине "швабы" как обычно долго тянули с тем, чтобы снять все вопросы о победителе. Пока Вольтемаде снова не вошел в студию. 198-сантиметровый таргетмен классно занял позицию в штрафной и тонко прокинул на забежавшего в штрафную Ридера, который заработал пенальти. И который Ник реализовал. 1:3.

По скилл-сету Вольтемаде – родной брат Йонаса Винда из "Вольфсбурга", который сейчас тоже на хорошей результативной серии. Те же габариты, умное движение, умение найти и реализовать свой шанс и подыгрыш. Но для "шваб" потенциально экс-форвард "Вердера" может стать даже чем-то большим.

Ведь с момента отъезда Гирасси в Дортмунд ни одному из форвардов "шваб" не удавалось одновременно и связывать игру впереди, и при этом нести прямую угрозу воротам. Вопрос лишь в том, сможет ли Вольтемаде при очевидных недостатках в мобильности и пластике сохранять эту мультифункциональность против соперников серьезнее нынешнего "Хайденхайма".

Хайденхайм: Мюллер – Ференбах, Гимбер (Шиммер, 87), Майнка, Траоре (Буш, 77) – Шеппнер, Дорш (Бек, 77) – Хонзак, Ваннер, Сиенза (Кауфманн, 46) – Пирингер (Конте, 65)

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо, Руо, Вагноман (Стергиу, 89) – Штиллер (Диль, 89), Каразор – Фюрих (Хендрикс, 74), Мийо (Ридер, 74) – Вольтемаде, Демирович (Кайтель, 82)

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