Бундеслига. 14-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Хоффенхайм 1:1

Голы: Рейна 46 – Бруун Ларсен 90+1

Обидное поражение от "Барселоны" посреди недели стало не только первой домашней неудачей Нури Шахина, но и продлило серию Дортмунда без побед до 3 поединков во всех турнирах. А потому "Боруссия" была всерьез настроена набрать сегодня все 3 очка, свидетельством чего стало всего три изменения в старте.

Добавивший остроты против каталонцев Коуто вышел справа в защите, его партнером по флангу стал Байер. Плюс Шлоттербек вышел в старте несмотря на недавнее повреждение, а Рейна неожиданно появился с первых минут и сегодня. Для контекста – американец в последний раз в "желто-черном" стартовал два матча кряду еще в позапрошлом сезоне. И Джованни за доверие сполна отплатил.

Но не сразу. "Боруссия" привычно медленно вошла в игру, выдав крайне вялый первый тайм. "Хоффенхайм" сел в компактные 4-4-2, с дебютным стартом 18-летнего таргетмена Морстедта и Крамаричем на левом краю. Оборона гостей была далека от идеала, но компрессии в центре поля хватило, чтобы хозяева застряли в центре поля. И в отсутствии глубины впереди ушли на перерыв без реальных шансов.

Одна остроумная передача Коуто на Байера создала возможность для Гирасси, но Серу далеко отпустил мяч и включил театральное мастерство вместо привычного завершения. Были еще две неплохие подачи Гросса со стандартов. А так "Хоффенхайм" был даже интереснее, закончив половину с перевесом 2-7 по ударах и "повесив" обоих опорников соперника на желтые.

Старт второй половины был полной противоположностью. И коррективы Шахина сработали мгновенно. Добавили движения в центре поля и глубины в атаке, и сразу забили. Нмеча лихо разобрался с одним опорником в центре поля, вытянув за собой и второго. Пас на Гиттенса и после неудачного кросса на подборе был только Рейна, ведь опорники "Хоффенхайма" не успели восстановить позиции.

Рейна лихо приложился с линии штрафной, после чего отпраздновал свой первый гол за "Боруссию" за 582 дня. Впрочем, долго держать необходимый темп хозяева не смогли, из-за чего вскоре сдали в интенсивности и были вынуждены играть на удержание почти всю половину.

Но усыпляющий контроль мяча хозяева наладить не смогли. Тут и похвала гостям, которые заметно прибавили в игре без мяча при Кристиане Ильцере. И критика хозяев. Впрочем, "Хоффенхайм" не то, чтобы создавал момент за моментом. Удар Гложека головой на 62-й был реальным шансом отыграться, но следующего гости ждали аж до компенсированного.

Янник Люрс сегодня дебютировал на "Сигнал Идуна Парк" из-за повреждения Яна Коуто. И молодой защитник на ауте проспал на дальней штанге Брууна Ларсена, позволив экс-игроку "Боруссии" отобрать у своей команды важные 2 очка. Соседство с "Майнцем" и "Вердером" в таблице вряд ли украсит для Дортмунда зимние каникулы. Перед которыми еще надо бы обыграть "Вольфсбург", который отстает всего на пункт.

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Джан, Коуто (Люрс, 86) – Нмеча, Гросс (Забитцер, 61) – Гиттенс (Дюранвиль, 76), Рейна (Ветьен, 76), Байер (Адейеми, 46) – Гирасси

Хоффенхайм: Бауманн – Прасс, Нсоки, Чавес, Жандре – Крамарич (Хенрих, 79), Самассеку (Бруун Ларсен, 54), Штах (Акпогума, 79), Бисхоф (Гайгер, 71) – Гложек, Морстедт (Табакович, 71)