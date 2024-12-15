Бундеслига. 14-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:1

Голы: Шешко 19, Опенда 51 – Браун 40

"РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" из тех типичных современных немецких команд, гибко тасующие схемы в зависимости от соперника. Наряду со "Штутгартом" эти двое практически с идентичной частотой используют то 4-2-2-2, то 3-4-2-1, а траснформация зачастую происходит за счет гибридной роли вингера/латераля.

Каноничным в этом смысле был матч Лейпцига в ЛЧ против "Астон Виллы" посреди недели, где со стандартным стартовым составом Марко Розе на этот раз вышел с четверкой сзади, что дезориентировало Унаи Эмери и разбило его стартовый план (который баск поправил по ходу игру и забрал победу).

На этот раз удивили оба тренера, в том числе кадрово. Во-первых, оба соперника уважили друг друга, и вышли с 5-й в створе. Розе получил свой рождественский подарок раньше времени, и выставил Ксавье Шлагера в старте впервые с порванных крестов. Но у австрийца было сразу два партнера по центру поля – Кампль и Баумгартнер.

Это создало надежный блок в центре поля, выдавливавший гостей на фланги (где их ждали фирменные ловушки), а также добавило креатива (все три ЦП солидно обостряли). В то же время Дино Топмеллер впервые доверил Джану Узуну место в старте, отправив экс-звезду второй Бундеслиги вперед к Мармушу и Экитике.

Первая половина была целиком и полностью за хозяевами, которые практически не выпускали "орлов" на свою треть. Дуэт форвардов РБЛ и трио центрхавов намертво перекрыли центр поля, выманивая соперника на фланги. А там "быки" зажимали соперника и возвращали мяч, создавая встречные контратаки. Плюс как обычно было пару солидных заготовок на корнерах. "Айнтрахту" оставалось надеяться на гений Мармуша, ведь за тайм у "орлов" прошла всего одна комбинация. Другое дело, что им посчастливилось с нее забить.

В дебюте Баумгартнер заработал опасный штрафной в метрах 18-ти от ворот. Затем Кампль запустил две атаки. Первую Нуса закончил ударом с острого угла. Вторая привела к голу. Шлагер гениальной скрытой передачей вывел Баумгартнера на открытый удар с 11-метровой точки. Кристоф пробил плохо, но на добивании Шешко добил в пустые. Беньямин мог сразу оформлять дубль после передачи Нусы, но Трапп спас гостей. Был еще шикарный сейв Траппа после удара Опенда с углового и еще один шанс бельгийца в очередной контратаке.

В ответ Мармуш сам заработал штрафной у чужой штрафной и едва не забил третьим прямым ударом в кампании, но хозяев выручила перекладина. А в конце тайма "Айнтрахт" забил после первой же комбинации по центру. Ларссон пропустил передачу от опорного на Узуна, тот быстро скинул на Брауна, который пушкой в дальний сравнял. 5-е результативное действие латераля в 6 выходах в старте. Но благодарность нужно передавать Зайвальду, который выдернулся с позиции (по эпизоду выдвигаться должен был Орбан).

"РБ Лейпциг" не долго переживал по поводу упущенного игрового перевеса, который в цифрах отображался в виде соотношения xG 1.75-0.42. Вместо этого "быки" уже в дебюте забили с углового. По тому же алгоритму, как в первом тайме. Подача на ближнюю, скидка на дальнюю (Баумгартнера) и четкое завершение (Опенда, которого снова забыли в слепой зоне).

Во второй раз хозяева "Айнтрахту" вернуться в игру не дали. Надежно закрылись, время от времени тревожили Траппа на контратаках, в основном через фланг Нусы. И довели дело до закономерной победы. 2:1. "Лейпциг" во второй раз за две недели обыграл "Айнтрахт". Выбили из кубка, а теперь сравнялись в Бундеслиге. Где теперь делят 3-4 позиции с 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя (и 5 пунктами от "Боруссии" Д).

РБ Лейпциг: Вандевордт – Гертрюйда, Орбан, Зайвальд – Нуса, Кампль (Битшиабу, 90+2), Шлагер (Клостерманн, 67), Баумгартнер, Хенрикс – Опенда (Силва, 82), Шешко

Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Кристенсен – Браун (Нкунку, 85), Дауд (Хейлунд, 52), Ларссон, Кнауфф (Баойя, 75) – Узун (Шаиби, 85), Экитике (Матанович, 75) – Мармуш