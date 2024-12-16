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Дортмунд упускает шанс ворваться в топ-5. Боруссия Д - Хоффенхайм 1:1. Видео голов и обзор матча
Очередная осечка "шмелей"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд упустила победу в домашнем матче с "Хоффенхаймом" в Бундеслиге.
В начале второго тайма "шмели" открыли счет, но на первой минуте компенсированного времени пропустили гол.
По итогам 14-туров чемпионата Германии "Боруссия" располагается на 8-й позиции, "Хоффенхайм" - на 14-й.
Бундеслига. 14-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
"Боруссия Д" – "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Рейна 46 – Бруун Ларсен 90+1
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