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Дортмунд упускает шанс ворваться в топ-5. Боруссия Д - Хоффенхайм 1:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Очередная осечка "шмелей"

Дортмунд упускает шанс ворваться в топ-5. Боруссия Д - Хоффенхайм 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" Дортмунд упустила победу в домашнем матче с "Хоффенхаймом" в Бундеслиге.

В начале второго тайма "шмели" открыли счет, но на первой минуте компенсированного времени пропустили гол.

По итогам 14-туров чемпионата Германии "Боруссия" располагается на 8-й позиции, "Хоффенхайм" - на 14-й.

Бундеслига. 14-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

"Боруссия Д" – "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Рейна 46 – Бруун Ларсен 90+1

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