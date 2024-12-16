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Сравнялись по очкам. Лейпциг - Айнтрахт 2:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Встреча одних из ведущих команд Бундеслиги

Сравнялись по очкам. Лейпциг - Айнтрахт 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" с трудом переиграл "Айнтрахт" в рамках 14-го тура чемпионата Германии.

Решающий гол за "быков" забил Лоис Опенда.

Благодаря этой победе "Лейпциг" сравнялся с "Айнтрахтом" по количеству набранных очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей находится на одну строчку ниже в турнирной таблице (4 и 3, соответственно).

Бундеслига. 14-й тур

Лейпциг, РБ Арена

"Лейпциг" – "Айнтрахт" 2:1

Голы: Шешко 19, Опенда 51 – Браун 40

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