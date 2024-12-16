Аутсайдер Бундеслиги заинтересован в услугах Чемпиона мира 2014 года

"Бохум" переживает самый тяжелый период за последние несколько лет, поскольку они находятся на дне турнирной таблицы с тремя очками в активе. Приход Дитера Хекинга пока не улучшил их результаты, однако "несокрушимые" ищут возможности усилить свою команду.

По информации Kicker, "Бохум" открыт к подписанию Кристофа Крамера, который с июля находится без клуба. Чемпион мира в составе сборной Германии хорошо знаком с Дитером Хекингом, поэтому оба были бы заинтересованы в таком сотрудничестве. Кроме того, сам полузащитник недавно высказался, что он не имеет никаких предложений от клубов, поэтому даже такой вариант с "Бохумом" игрок может рассмотреть. По словам исполнительного директора "несокрушимых" Ильи Кенцига, переговоры между Крамером и клубом еще не состоялись.

"Он был игроком команды Дитера Хекинга. У них также были очень хорошие отношения. Поэтому это был бы хороший вариант. Должно быть решение для команды на одну, две, возможно, три позиции. Безумные вещи, я был бы готов к таким вещам. Пусть это будет Крис Крамер или кто-то другой. Мы не спасем клуб банальными решениями", - заявил Илья Кенциг.