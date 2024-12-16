Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер Бундеслиги заинтересован в услугах Чемпиона мира 2014 года
Футболист долгое время находится без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бохум" переживает самый тяжелый период за последние несколько лет, поскольку они находятся на дне турнирной таблицы с тремя очками в активе. Приход Дитера Хекинга пока не улучшил их результаты, однако "несокрушимые" ищут возможности усилить свою команду.
По информации Kicker, "Бохум" открыт к подписанию Кристофа Крамера, который с июля находится без клуба. Чемпион мира в составе сборной Германии хорошо знаком с Дитером Хекингом, поэтому оба были бы заинтересованы в таком сотрудничестве. Кроме того, сам полузащитник недавно высказался, что он не имеет никаких предложений от клубов, поэтому даже такой вариант с "Бохумом" игрок может рассмотреть. По словам исполнительного директора "несокрушимых" Ильи Кенцига, переговоры между Крамером и клубом еще не состоялись.
"Он был игроком команды Дитера Хекинга. У них также были очень хорошие отношения. Поэтому это был бы хороший вариант. Должно быть решение для команды на одну, две, возможно, три позиции. Безумные вещи, я был бы готов к таким вещам. Пусть это будет Крис Крамер или кто-то другой. Мы не спасем клуб банальными решениями", - заявил Илья Кенциг.
Популярное сейчас
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Защитником Ворсклы интересуется 3 команды УПЛ и представитель Первой лиги, – источник
- Примера. Барселона - Леганес 0:1. Настоящая сенсация в Барселоне
- Голкипер Бохума тянул время и получил от фанатов Униона предмет в голову. Матч остановили, но доиграли с форвардом на воротах
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет