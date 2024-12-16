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Чемпион Бундеслиги продлит контракт с главной звездой команды
Игрок себя прекрасно чувствует в этом клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Флориан Виртц продолжает демонстрировать высокий уровень игры под руководством Хаби Алонсо. На 21-летнего полузащитника давно нацелились различные европейские топ-клубы, однако игрок и в дальнейшем должен остаться в Леверкузене.
Как сообщает Kicker, "Байер" договорился о продлении контракта со своим игроком. Ранее его соглашение действовало до 2027 года, а новое будет действовать как минимум до 2028 года. Таким образом, клуб и полузащитник заложили основу для того, чтобы немец продолжил демонстрировать свое мастерство под флагом "Байера" в сезоне 2025/26. Ожидается, что в ближайшее время "фармацевты" официально объявят о продолжении сотрудничества.
Добавим, что в этом сезоне Флориан Виртц провел 24 матча, где отметился 11 голами и 5 ассистами.
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