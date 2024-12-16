Штутгарт продлит контракт со своим талантливым нападающим

"Штутгарт" близок к продлению контракта со своим талантливым нападающим Джейми Левелингом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 23-летний немец согласился продлить действующее соглашение с клубом на еще один год, то есть до 2029 года. Условия личного контракта Левелинга будут улучшены, что может сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды в будущем.

Ранее сообщалось о том, что Джейми Левелинг может покинуть клуб летом следующего года.

Сейчас между клубом и представителями игрока ведутся активные переговоры, которые близки к своему логическому завершению. Ожидается, что в ближайшее время о новом соглашении будет объявлено официально.

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В этом сезоне 23-летний Джейми Левелинг принял участие в 15 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 13 миллионов евро.