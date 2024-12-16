Ключевые игроки Баварии возобновили тренировки после травм

16 декабря игроки "Баварии" Харри Кейн и Альфонсо Дэвис приняли участие в тренировке с командой. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.

Напомним, что Кейн получил небольшой разрыв мышечного волокна задней поверхности правого бедра во время матча против дортмундской "Боруссии".

А Дэвис - разрыв мышечного волокна левого подколенного сухожилия в игре против "Хайденхайма".