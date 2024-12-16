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Ключевые игроки Баварии возобновили тренировки после травм
Хорошие новости для команды
Getty Images / Global Images Ukraine
16 декабря игроки "Баварии" Харри Кейн и Альфонсо Дэвис приняли участие в тренировке с командой. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.
Напомним, что Кейн получил небольшой разрыв мышечного волокна задней поверхности правого бедра во время матча против дортмундской "Боруссии".
А Дэвис - разрыв мышечного волокна левого подколенного сухожилия в игре против "Хайденхайма".
⚽️ Auch @AlphonsoDavies kann nach seiner Pause heute teils mit dem Team trainieren. ????#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/f6QmdJeo36— FC Bayern München (@FCBayern) December 16, 2024
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