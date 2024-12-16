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Ключевые игроки Баварии возобновили тренировки после травм

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Ключевые игроки Баварии возобновили тренировки после травм

Getty Images / Global Images Ukraine

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16 декабря игроки "Баварии" Харри Кейн и Альфонсо Дэвис приняли участие в тренировке с командой. Об этом сообщила официальная пресс-служба клуба.

Напомним, что Кейн получил небольшой разрыв мышечного волокна задней поверхности правого бедра во время матча против дортмундской "Боруссии".

А Дэвис - разрыв мышечного волокна левого подколенного сухожилия в игре против "Хайденхайма".

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Альфонсо Дэвис
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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