Мануэль Нойер близок к продлению контракта с Баварией

Мануэль Нойер близок к продлению своего контракта с мюнхенской "Баварией".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб провел успешные переговоры с 38-летним игроком и его агентами. Сейчас ожидается подписание нового соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Официальное объявление должно состояться уже в ближайшее время.

Отмечается, что опытный голкипер намерен продолжать играть на высоком уровне, он очень мотивирован. Сейчас Нойер продолжает восстанавливаться после травмы ребра.

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В этом сезоне Мануэль Нойер отыграл 19 матчей за "Баварию". проведя 12 поединков на ноль.