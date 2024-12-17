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Мануэль Нойер близок к продлению контракта с Баварией

Германия

Ветеран команды согласовал условия новой сделки с клубом

Мануэль Нойер близок к продлению контракта с Баварией

Фото - Twitter / Florian Plettenberg - picture alliance

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Мануэль Нойер близок к продлению своего контракта с мюнхенской "Баварией".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб провел успешные переговоры с 38-летним игроком и его агентами. Сейчас ожидается подписание нового соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Официальное объявление должно состояться уже в ближайшее время.

Отмечается, что опытный голкипер намерен продолжать играть на высоком уровне, он очень мотивирован. Сейчас Нойер продолжает восстанавливаться после травмы ребра.

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В этом сезоне Мануэль Нойер отыграл 19 матчей за "Баварию". проведя 12 поединков на ноль.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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