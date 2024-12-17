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Мануэль Нойер близок к продлению контракта с Баварией
Ветеран команды согласовал условия новой сделки с клубом
Фото - Twitter / Florian Plettenberg - picture alliance
Мануэль Нойер близок к продлению своего контракта с мюнхенской "Баварией".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб провел успешные переговоры с 38-летним игроком и его агентами. Сейчас ожидается подписание нового соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Официальное объявление должно состояться уже в ближайшее время.
Отмечается, что опытный голкипер намерен продолжать играть на высоком уровне, он очень мотивирован. Сейчас Нойер продолжает восстанавливаться после травмы ребра.
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В этом сезоне Мануэль Нойер отыграл 19 матчей за "Баварию". проведя 12 поединков на ноль.
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