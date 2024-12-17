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Штутгарт продлил контракт с талантливым нападающим команды

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Штутгарт продлил контракт с талантливым нападающим команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Все слухи о том, что Джейми Левелинг продолжит сотрудничество со "швабами", подтвердились. Теперь контракт 23-летнего нападающего со "Штутгартом" рассчитан до 30 июня 2029 года.

"Я точно знаю, что я имею в "Штутгарте", и поэтому очень рад продлению контракта. Тренер, руководство клуба и все в клубе и вокруг него доверяют мне и чрезвычайно поддерживают мое развитие. Я хочу как можно быстрее вернуться на поле и продолжить то, на чем я остановился до травмы", - заявил футболист после подписания нового соглашения.

Отметим, что в этом сезоне Джейми Левелинг сыграл 15 матчей, где отметился одним голом и 2 ассистами.

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Штутгарт Джейми Левелинг
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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