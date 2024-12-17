Франкфуртский Айнтрахт продлил контракт со своим центральным защитником

Ннамди Коллинз в прошлом году присоединился к "Айнтрахту" из дортмундской "Боруссии". Центральный защитник лишь в этом сезоне начал получать свой шанс в основной команде, где Дино Топпмеллер доверяет игроку как в еврокубках, так и в чемпионате. В итоге "орлы" вознаградили 20-летнего таланта новым контрактом, который будет действовать до конца июня 2030 года.

"Ннамди Коллинз является очень хорошим примером того, насколько надежно мы, как клуб, можем показать молодым талантам четкий план развития и воплотить его в жизнь. Ннамди упорно работал с тех пор, как пришел к нам, и принес с собой необходимое терпение и желание. Его выступления на таком уровне - это результат ежедневных тренировок. В то же время и он, и мы знаем, что у него есть дальнейший потенциал, поэтому мы еще больше рады продолжить этот путь вместе еще дольше", - заявил спортивный директор "Айнтрахта" Тиммо Хардунг.

Добавим, что в этом сезоне Ннамди Коллинз провел 11 матчей и отметился одним ассистом.