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Бавария сообщила о травме основного крайнего защитника команды
Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" сообщила о том, что Саша Боэ получил новую травму.
На официальном сайте "Баварии" говорится о том, что крайний защитник Саша Боэ получил повреждение связок голеностопа на левой ноге во время одной из тренировок команды. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
Ранее в этом сезоне 24-летний француз пропустил почти два месяца из-за проблем с мениском.
Verletzung am Sprunggelenk – Sacha Boey fällt vorerst aus. ℹ️— FC Bayern München (@FCBayern) December 17, 2024
Gute und schnelle Genesung, Sacha! ????
Alle Infos: https://t.co/cxGHNENR94
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Напомним, что в текущей кампании Саша Боэ принял участие в 8 матчах на клубном уровне, отметившись двумя ассистами.
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