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Бавария сообщила о травме основного крайнего защитника команды

Германия

Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны

Бавария сообщила о травме основного крайнего защитника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" сообщила о том, что Саша Боэ получил новую травму.

На официальном сайте "Баварии" говорится о том, что крайний защитник Саша Боэ получил повреждение связок голеностопа на левой ноге во время одной из тренировок команды. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Ранее в этом сезоне 24-летний француз пропустил почти два месяца из-за проблем с мениском.

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Напомним, что в текущей кампании Саша Боэ принял участие в 8 матчах на клубном уровне, отметившись двумя ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Саша Боэ
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Андрей Журба
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