Бавария сообщила о травме основного крайнего защитника команды

Мюнхенская "Бавария" сообщила о том, что Саша Боэ получил новую травму.

На официальном сайте "Баварии" говорится о том, что крайний защитник Саша Боэ получил повреждение связок голеностопа на левой ноге во время одной из тренировок команды. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Ранее в этом сезоне 24-летний француз пропустил почти два месяца из-за проблем с мениском.

Verletzung am Sprunggelenk – Sacha Boey fällt vorerst aus. ℹ️



Gute und schnelle Genesung, Sacha! ????



Alle Infos: https://t.co/cxGHNENR94 — FC Bayern München (@FCBayern) December 17, 2024

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Напомним, что в текущей кампании Саша Боэ принял участие в 8 матчах на клубном уровне, отметившись двумя ассистами.