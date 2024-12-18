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"Месси всегда был моим кумиром". Звездный хавбек Баварии назвал своего любимого игрока
А также назвал команду, за которой он больше всего следил в детстве
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, кто является его любимым футболистом. Также молодой талант назвал свою любимую команду с детства.
"Барселона" всегда была моей любимой командой, и ориентиром для развития. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровывала меня. Я мог следить за их матчами снова и снова. В детстве у меня почти все футболки были с именем Месси на спине. У меня также была еще одна футболка с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком", — приводит слова игрока издание BILD.
Добавим, что "Бавария" пытается продлить контракт с Мусиалой, ведь его действующее соглашение с клубом истекает в 2026 году. Мюнхенцы готовы сделать атакующего хавбека самым высокооплачиваемым футболистом команды.
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В этом сезоне 21-летний Джамал Мусиала забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче на клубном уровне.
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