"Месси всегда был моим кумиром". Звездный хавбек Баварии назвал своего любимого игрока

Звездный полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, кто является его любимым футболистом. Также молодой талант назвал свою любимую команду с детства.

"Барселона" всегда была моей любимой командой, и ориентиром для развития. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровывала меня. Я мог следить за их матчами снова и снова. В детстве у меня почти все футболки были с именем Месси на спине. У меня также была еще одна футболка с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком", — приводит слова игрока издание BILD.

Добавим, что "Бавария" пытается продлить контракт с Мусиалой, ведь его действующее соглашение с клубом истекает в 2026 году. Мюнхенцы готовы сделать атакующего хавбека самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 21-летний Джамал Мусиала забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче на клубном уровне.