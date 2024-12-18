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Бавария зимой не планирует продавать своего вингера зимой

Германия

Клуб оставит Кингсли Комана до конца сезона

Бавария зимой не планирует продавать своего вингера зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" не будет продавать своего левого вингера Кингсли Комана во время зимнего трансферного окна.

Клуб намерен оставить француза на вторую половину сезона, чтобы не ослаблять свои позиции в борьбе за трофеи. Но "Бавария" будет думать о продаже игрока в конце текущего сезона.

У Кингсли контракт с командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Вингер в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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