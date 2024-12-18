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Бавария зимой не планирует продавать своего вингера зимой
Клуб оставит Кингсли Комана до конца сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" не будет продавать своего левого вингера Кингсли Комана во время зимнего трансферного окна.
Клуб намерен оставить француза на вторую половину сезона, чтобы не ослаблять свои позиции в борьбе за трофеи. Но "Бавария" будет думать о продаже игрока в конце текущего сезона.
У Кингсли контракт с командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Вингер в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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