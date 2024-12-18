Топ-клуб АПЛ хочет подписать Киммиха

"Манчестер Сити" хочет подписать опытного немецкого опорного полузащитника Йозуа Киммиха как свободный агент летом.

Но как пишет Bayern & Germany, Киммих уже начал переговоры с мюнхенским клуб о продлении сотрудничества, поскольку контракт игрока истекает 30 июня 2025 года.

Йозуа играет за "Баварию" с 2015 года. За это время опорник провел 413 матчей, забил 42 гола и отдал 109 ассистов.