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Спортдир Баварии подтвердил, что клуб продлит контракт со своим вратарем

Германия

Официальное объявление ожидается в ближайшее время

Спортдир Баварии подтвердил, что клуб продлит контракт со своим вратарем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что Мануэль Нойер продлит контракт с клубом.

"Обе стороны будут счастливы, когда это будет официально утверждено. Я пока что не могу точно сказать, когда об этом будет объявлено, но переговоры идут очень хорошо, сейчас уточняются последние детали", — приводит слова Эберля журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что новый контракт Нойера с "Баварией" будет действовать до 2026 года. Срок его действующего соглашения с клубом истекает в конце сезона.

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В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 19 матчей за «Баварию», сохранив свои ворота сухими в 12 поединках. На данный момент легендарный немецкий кипер восстанавливается после травмы ребра.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Макс Эберль
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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