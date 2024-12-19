Компани прокомментировал свою работу в Баварии

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился впечатлениями относительно работы во главе клуба.

"Я еще не имел достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мы воспользуемся зимней паузой, чтобы оценить наш путь. Если вы спросите у меня то же самое в начале января, я буду иметь лучший ответ. Сейчас я просто сосредоточен на следующем матче. Победы, поражения — это урок для меня. Это также касается того, как вы проходите через плохие этапы, как это было после поражения от "Барселоны", на тот момент было много критики, но я сохранял спокойствие".