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Компани прокомментировал свою работу в Баварии

Германия

Бельгиец тренирует немецкий топ-клуб полгода

Компани прокомментировал свою работу в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился впечатлениями относительно работы во главе клуба.

"Я еще не имел достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мы воспользуемся зимней паузой, чтобы оценить наш путь. Если вы спросите у меня то же самое в начале января, я буду иметь лучший ответ. Сейчас я просто сосредоточен на следующем матче. Победы, поражения — это урок для меня. Это также касается того, как вы проходите через плохие этапы, как это было после поражения от "Барселоны", на тот момент было много критики, но я сохранял спокойствие".

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Добавим, что "Бавария" лидирует в чемпионате Германии после 14-ти сыгранных туров, набрав 33 очка. В Лиге чемпионов подопечные Венсана Компани сейчас находятся на десятой строчке после шести матчей, одержав четыре победы.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Опубликовал: Андрей Журба
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