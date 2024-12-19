Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компани прокомментировал свою работу в Баварии
Бельгиец тренирует немецкий топ-клуб полгода
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани поделился впечатлениями относительно работы во главе клуба.
"Я еще не имел достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мы воспользуемся зимней паузой, чтобы оценить наш путь. Если вы спросите у меня то же самое в начале января, я буду иметь лучший ответ. Сейчас я просто сосредоточен на следующем матче. Победы, поражения — это урок для меня. Это также касается того, как вы проходите через плохие этапы, как это было после поражения от "Барселоны", на тот момент было много критики, но я сохранял спокойствие".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Бавария" лидирует в чемпионате Германии после 14-ти сыгранных туров, набрав 33 очка. В Лиге чемпионов подопечные Венсана Компани сейчас находятся на десятой строчке после шести матчей, одержав четыре победы.
Популярное сейчас
- Стало известно, в котором часу Усик и Фьюри выйдут на ринг
- Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря
- У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
- Топ-клубы Европы хотят приобрести 17-летнего форварда Олимпиакоса за 20 млн евро
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет