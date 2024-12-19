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Немецкий клуб ведет переговоры о подписании перспективного нападающего из Лиги 1
Футболист не играет во Франции на протяжении нескольких месяцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "Хоффенхайм" нацелился на подписание талантливого нападающего "Лиона".
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Маттео Моретто, "Хоффенхайм" ведет активные переговоры по подписанию 22-летнего Гифта Орбана из "Лиона".
Считается, что клубы очень близки к достижению соглашения, поскольку именно немецкая команда продвинулась в переговорах дальше, чем любая другая команда, которая была заинтересована в подписании форварда. Несколько турецких клубов также проявили интерес к игроку, однако это не привело к конкретным переговорам.
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В этом сезоне Гифт Орбан провел лишь 5 матчей за "Лион", отметившись двумя голами в Лиге 1. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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