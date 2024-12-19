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Компани рассказал об отличиях в работе тренерского штаба в Англии и Германии
Это очень интересный вопрос, который мы раньше часто обсуждали (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими наблюдениями относительно различий в работе тренерского штаба в Англии и Германии.
"Это очень интересный вопрос, который мы раньше часто обсуждали. Многие английские клубы подходят к организации тренерского штаба немного по-другому. Я уже играл в Германии, поэтому хорошо понимаю систему.
У меня здесь очень хорошая роль. Я могу много говорить с футболистами об их развитии. При этом, вопросы контрактов и других формальностей Кристоф и Макс обсуждают с агентами футболистов. Но важно, чтобы мы все говорили одним голосом и были на одной волне", - сказал Венсан.
Добавим, что Компани был главным тренером английского "Бернли" с 2022 года по 30 июня 2024 года.
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