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Не удалось договориться о продлении контракта. Один из вингеров Аугсбурга может покинуть клуб этой зимой

Германия

Конкурент из Бундеслиги заинтересован в услугах игрока

Не удалось договориться о продлении контракта. Один из вингеров Аугсбурга может покинуть клуб этой зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рубен Варгас пять лет защищает цвета "Аугсбурга". Швейцарец прошлым летом был настроен сменить клубную прописку, однако клуб отказался отпускать вингера, контракт которого истекает в конце этого сезона.

По информации Kicker, обеим сторонам не удалось договориться о продлении контракта. Пока непонятно, перейдет ли швейцарец летом на правах свободного агента, или будет продан за определенную сумму зимой, в соответствии с пожеланиями "Аугсбурга". Учитывая тот факт, что менхенгладбахская "Боруссия" проявляет интерес к 26-летнему игроку, то баварский клуб хотел бы воспользоваться этой возможностью в январе.

Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас провел 9 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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