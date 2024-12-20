Не удалось договориться о продлении контракта. Один из вингеров Аугсбурга может покинуть клуб этой зимой

Рубен Варгас пять лет защищает цвета "Аугсбурга". Швейцарец прошлым летом был настроен сменить клубную прописку, однако клуб отказался отпускать вингера, контракт которого истекает в конце этого сезона.

По информации Kicker, обеим сторонам не удалось договориться о продлении контракта. Пока непонятно, перейдет ли швейцарец летом на правах свободного агента, или будет продан за определенную сумму зимой, в соответствии с пожеланиями "Аугсбурга". Учитывая тот факт, что менхенгладбахская "Боруссия" проявляет интерес к 26-летнему игроку, то баварский клуб хотел бы воспользоваться этой возможностью в январе.

Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас провел 9 матчей и отметился одним забитым мячом.