Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не удалось договориться о продлении контракта. Один из вингеров Аугсбурга может покинуть клуб этой зимой
Конкурент из Бундеслиги заинтересован в услугах игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Варгас пять лет защищает цвета "Аугсбурга". Швейцарец прошлым летом был настроен сменить клубную прописку, однако клуб отказался отпускать вингера, контракт которого истекает в конце этого сезона.
По информации Kicker, обеим сторонам не удалось договориться о продлении контракта. Пока непонятно, перейдет ли швейцарец летом на правах свободного агента, или будет продан за определенную сумму зимой, в соответствии с пожеланиями "Аугсбурга". Учитывая тот факт, что менхенгладбахская "Боруссия" проявляет интерес к 26-летнему игроку, то баварский клуб хотел бы воспользоваться этой возможностью в январе.
Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас провел 9 матчей и отметился одним забитым мячом.
Популярное сейчас
- Продолжение допинг-скандала Мудрика, итоги Лиги Конференций и новые владельцы Эвертона. Главные новости за 19 декабря
- Этап Лиги закончен в Лиге Конференций. Какие команды попали в 1/8 финала, а какие в стыковые матчи?
- Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б
- УПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца