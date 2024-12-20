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Клуб Бундеслиги проявляет интерес к защитнику Копенгагена
Немцы хотят воспользоваться тем, что летом игрок станет свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне менхенгладбахская "Боруссия" чувствует себя хорошо в защите. "Жеребцы" с перспективой смотрят на летнее трансферное окно и обратили свое внимание в сторону датского чемпионата.
Как сообщает Kicker, "Боруссия" заинтересована в услугах Кевина Дикса из "Копенгагена". У 28-летнего центрального защитника контракт с командой завершается в конце сезона, поэтому немцы могут получить его бесплатно летом. Кроме того, "жеребцы" уже пытались в этом году приобрести игрока, однако датский клуб наложил вето на трансфер.
Добавим, что в этом сезоне Кевин Дикс провел 32 матча, где отметился 9 голами и 3 ассистами.
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