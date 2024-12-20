Два европейских клуба проявляют интерес к защитнику Фрайбурга

Воспитанник "Осера" Джорди Макенго еще в юном возрасте решил переехать во "Фрайбург" летом 2021 года. После периода адаптации в резервной команде француз, который может играть на позиции левого защитника, левого полузащитника или даже в центре защиты, провел свой первый полноценный сезон, сыграв 20 матчей в чемпионате.

Однако 23-летний игрок зимой может покинуть немецкий клуб. В нынешней кампании он в основном проводит свое время на скамейке запасных, а такие команды, как "Вердер" и "Олимпиакос", очень заинтересованы в его услугах и сделали запросы, чтобы подписать футболиста зимой. "Фрайбург" и окружение француза все больше склоняются к тому, что защитник сменил клубную прописку. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Джорди Макенго провел 7 матчей (66 минут), однако никакими результативными действиями он не отметился.