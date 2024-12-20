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Бавария - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Бавария - Лейпциг: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный поединок 15-го тура чемпионата Германии. Лидер турнирной таблицы "Бавария" встретится с находящимся на четвертой позиции "Лейпцигом".
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Бундеслига, 15-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – РБ Лейпциг 21:30
Трансляция – Setanta Sports
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
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