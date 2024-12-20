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Бавария - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
Обновлено

Бавария - Лейпциг: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Бавария - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный поединок 15-го тура чемпионата Германии. Лидер турнирной таблицы "Бавария" встретится с находящимся на четвертой позиции "Лейпцигом".

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Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 21:30

Трансляция – Setanta Sports

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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