Украинский вратарь Байера U19 ушел в аренду в клуб третьего дивизиона Германии

Представитель третьего дивизиона Германии "Виктория" Кельн объявила об аренде украинского голкипера юношеской команды "Байера" U-19 Александром Петренко до конца текущего сезона.

Отмечается, что 17-летний футболист сможет начать выступать за новый клуб с 1 января 2025 года.

"Я очень рад возможности показать себя на таком уровне в "Виктории". На первой тренировке я уже понял, что игроки здесь очень умные и сообразительные. Надеюсь, я смогу помочь команде своим менталитетом", - сказал Петренко.

"Мы рады, что можем восполнить нехватку вратарей в нашем трио. Саша также имеет право выступать за команду U19 и является высококвалифицированным молодым игроком", - отметил Штефан Кюстерс - спортивный директор "Виктории Кельн".

"Кроме того, он уже очень зрелый для своего возраста и, благодаря своим габаритам и атлетизму, обладает всеми физическими данными для того, чтобы стать полноценным членом профессиональной команды. Поэтому мы рады, что он присоединился к вратарскому трио - это беспроигрышная ситуация", - добавил Кевин Раухут - тренер вратарей "Виктории Кельн").