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Украинский вратарь Байера U19 ушел в аренду в клуб третьего дивизиона Германии
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Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель третьего дивизиона Германии "Виктория" Кельн объявила об аренде украинского голкипера юношеской команды "Байера" U-19 Александром Петренко до конца текущего сезона.
Отмечается, что 17-летний футболист сможет начать выступать за новый клуб с 1 января 2025 года.
"Я очень рад возможности показать себя на таком уровне в "Виктории". На первой тренировке я уже понял, что игроки здесь очень умные и сообразительные. Надеюсь, я смогу помочь команде своим менталитетом", - сказал Петренко.
"Мы рады, что можем восполнить нехватку вратарей в нашем трио. Саша также имеет право выступать за команду U19 и является высококвалифицированным молодым игроком", - отметил Штефан Кюстерс - спортивный директор "Виктории Кельн".
"Кроме того, он уже очень зрелый для своего возраста и, благодаря своим габаритам и атлетизму, обладает всеми физическими данными для того, чтобы стать полноценным членом профессиональной команды. Поэтому мы рады, что он присоединился к вратарскому трио - это беспроигрышная ситуация", - добавил Кевин Раухут - тренер вратарей "Виктории Кельн").
Отметим, что Петренко играет в академии "Байера" с лета 2022 года. За это время украинец провел 26 матчей в составе "фармацевтов" на юношеском уровне.
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