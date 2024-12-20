Бавария и Лейпциг установили рекорд в Бундеслиге

Матч 15-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "РБ Лейпциг", который состоялся 20 декабря, вошел в историю немецкого футбола.

Обе команды забили в первые две минуты матча. Джамал Мусиала открыл счет на 28-й секунде, а Беньямин Шешко сравнял счет на 2-й минуте.

Это первый случай в истории Бундеслиги, когда две команды забили меньше чем за две минуты игры.