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Бавария и Лейпциг установили рекорд в Бундеслиге
Какой?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 15-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "РБ Лейпциг", который состоялся 20 декабря, вошел в историю немецкого футбола.
Обе команды забили в первые две минуты матча. Джамал Мусиала открыл счет на 28-й секунде, а Беньямин Шешко сравнял счет на 2-й минуте.
Это первый случай в истории Бундеслиги, когда две команды забили меньше чем за две минуты игры.
???????? ???????????????????????? ! C'EST LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DE LA BUNDESLIGA ???????? QUE DEUX BUTS SONT INSCRITS EN MOINS DE DEUX MINUTES DE JEU ‼️???? pic.twitter.com/tNyQI9Z9HR— BeFootball (@_BeFootball) December 20, 2024
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