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Бундеслига. Бавария – РБ Лейпциг 5:1. В глубокий нокаут
Бавария уходит в отпуск на мажорной ноте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 15-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – РБ Лейпциг 5:1
Голы: Мусиала 1, Лаймер 25, Киммих 36, Сане 75, Дэвис 78 – Шешко 2
Бавария: Перец – Дэвис (Геррейру, 82), Ким (Дайер, 82), Упамекано, Лаймер (Павлович, 69) – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала, Олисе (Тель, 82) – Кейн (Мюллер, 87)
РБ Лейпциг: Гулачи – Нуса, Гертрюйда (Клостерманн, 82), Орбан, Зайвальд, Хенрикс – Вермерен (Раум, 82), Шлагер (Кампль, 74), Баумгартнер – Шешко (Андре Силва, 74), Опенда
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