Германия
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Шикарное завершение года от красной машины. Бавария - РБ Лейпциг 5:1. Видео голов и обзор матча
Вот это перфоманс
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" разгромно обыграла "Лейпциг" в домашнем поединке 15-го тура Бундеслиги со счетом 5:1.
Таким образом, мюнхенцы заканчивают год в качестве лидера турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в активе 36 очков.
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Бундеслига. 15-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – РБ "Лейпциг" 5:1
Голы: Мусиала 1, Лаймер 25, Киммих 36, Сане 75, Дэвис 78 – Шешко 2
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