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Шикарное завершение года от красной машины. Бавария - РБ Лейпциг 5:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Вот это перфоманс

Шикарное завершение года от красной машины. Бавария - РБ Лейпциг 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" разгромно обыграла "Лейпциг" в домашнем поединке 15-го тура Бундеслиги со счетом 5:1.

Таким образом, мюнхенцы заканчивают год в качестве лидера турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в активе 36 очков.

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Бундеслига. 15-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – РБ "Лейпциг" 5:1

Голы: Мусиала 1, Лаймер 25, Киммих 36, Сане 75, Дэвис 78 – Шешко 2

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