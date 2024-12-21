Звездный нападающий Баварии: Мы должны смотреть вперед

Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями по поводу первой половины сезона:

"Иногда есть более важные вещи, чем футбол. Мы показали хороший результат в игре. Мы возглавляем турнирную таблицу, которая дает нам хорошее настроение на новый год. Мы можем немного насладиться перерывом, но потом мы должны смотреть вперед".