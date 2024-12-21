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Звездный нападающий Баварии: Мы должны смотреть вперед
Подвел итоги
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Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями по поводу первой половины сезона:
"Иногда есть более важные вещи, чем футбол. Мы показали хороший результат в игре. Мы возглавляем турнирную таблицу, которая дает нам хорошее настроение на новый год. Мы можем немного насладиться перерывом, но потом мы должны смотреть вперед".
Напомним, вчера "Бавария" провела последний матч в этом году, мюнхенцы сыграли против "РБ Лейпциг" со счетом 5:1. Гарри Кейн отыграл на поле 87 минут.
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