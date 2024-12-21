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Лидер сборной Швейцарии может перейти в Боруссию М

Германия

В настоящее время на этапе переговоров

Лидер сборной Швейцарии может перейти в Боруссию М

Фото - УЄФА

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"Боруссия Менхенгладбах" хочет подписать игрока сборной Швейцарии и "Аугсбурга" Рубена Варгаса.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время представители "Боруссии М" ведут переговоры с агентом швейцарского футболиста. Отмечается, что 26-летний вингер присоединится к "Боруссии М" не позже лета.

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Кроме немецкой команды игроком интересуется "Севилья", однако они не прилагают конкретных усилий, чтобы подписать Варгаса.

За этот сезон Варгас отметился 1 голом в 9 матчах.

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Боруссия (Менхенгладбах) Аугсбург Рубен Варгас
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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