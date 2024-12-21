Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер сборной Швейцарии может перейти в Боруссию М
В настоящее время на этапе переговоров
Фото - УЄФА
"Боруссия Менхенгладбах" хочет подписать игрока сборной Швейцарии и "Аугсбурга" Рубена Варгаса.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время представители "Боруссии М" ведут переговоры с агентом швейцарского футболиста. Отмечается, что 26-летний вингер присоединится к "Боруссии М" не позже лета.
Кроме немецкой команды игроком интересуется "Севилья", однако они не прилагают конкретных усилий, чтобы подписать Варгаса.
За этот сезон Варгас отметился 1 голом в 9 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?
- Середняк УПЛ может вскоре уволить главного тренера
- Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре
- Не суждено было. Немецкий гранд мог прошлой зимой подписать Мудрика
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000