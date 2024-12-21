Бундеслига. Автогол года во Франкфурте, геройство Майнца в меньшинстве и рождественская сказка в Киле

Количеству аномалий во Франкфурте этим вечером позавидуют даже создатели S.T.A.L.K.E.R. При 70 минутах игры в большинстве и соотношению xG 3.5-0.59 в свою пользу "Айнтрахт" без шансов проиграл "Майнцу". Резервный кипер "орлов" Кауан Сантос на пару со Схири в дебюте сотворил, возможно, худший автогол сезона.

В ответ хозяева получили подарок в виде удаления Амири, но вместо камбека получили еще два мяча в свои ворота от Небеля. Сначала гостям помог рикошет, а затем и грубкая ошибка Робина Коха. "Айнтрахт" закончил матч с 34 ударами и 5 очевидными голевыми моментами, но забить им удалось лишь раз. "Майнц" таким образом приблизился к зоне ЛЧ на дистанцию 2 пунктов, где последними идут как раз "орлы" с "быками" Марко Розе.

Рядом с "Майнцем" на зимний перерыв ушел и "Вердер", еще один сенсационный середняк этой кампании. Подопечные Оле Вернера добыли 3-ю победу кряду в Бундеслиге, разгромив дома "Унион". Грюлль оформил эффектный дубль, а полузащитник Йенс Стаге в фирменной манере подключился в штрафную и оформил свой 7-й гол в кампании. Отметим, что для "Униона" это антирекорд по пропущенным в сезоне. Даже "Баварии" больше трех они забивать не давали.

Абсолютно лучший вечер выдался для обоих новичков элиты. "Хольштайн" до сегодня набрал всего 3 очка в 7 домашних матчах. И начало матча в Киле против "Аугсбурга" не предвещало добра после того, как Клод-Морис открыл счет на 5-й минуте. Но "фуггеры" рано расслабились, и в ответ получили в ответ целых 4 до перерыва, включая 3 с 32-й по 39-ю минуту. И еще один во второй половине.

В то же время "Санкт-Паули" на "Мерседес-Бенц Арене" стал лишь второй командой в сезоне, которая не пропускала от азартной атаки "Штутгарта". Ранее такое удавалось только "Аталанте" Гасперини. Более того, гамбургцы и сами забили, и даже промах Йоханнеса Эггештайна с пенальти не испортил вечер, ведь до того он же и отметился единственным мячом в поединке. +4 от зоны вылета – это приятно. Хенесс мог бы пожаловаться на заполненный лазарет, но у "Санкт-Паули" ситуация была даже хуже (9 травм против 8 у "шваб).

Наконец недалеко от зоны еврокубков припарковалась менхенгладбахская "Боруссия". Подопечные Херардо Сеоане в абсолютно фирменной манере переиграли "Хоффенхайм", открыв счет с углового (лучшие в лиге по голам с корнеров) и закончили разительной контратакой после перерыва, в которой Хак ассистировал Плеа. Хозяев хватило только на гол Крамарича с пенальти.

Бундеслига. 15-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Майнц 1:3

Голы: Кристенсен 75 – Сантос 15 (аг), Небель 27, 58

Удаление: Амири 21

Айнтрахт: Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Браун, Шаиби (Кнауфф, 60), Схири (Ларссон, 46), Хейлунд (Баойя, 61), Коллинз (Узун, 46), Мармуш, Экитике (Матанович, 61)

Майнц: Центнер, Белль (Йенц, 86), да Кошта, Кор, Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 76), Небель, Мвене, Амири, Сано, Каси (Видмер, 76), Зиб (Ферачниг, 58)

Бремен, Везерштадион

Вердер – Унион 4:1

Голы: Грюлль 13, 17, Вайзер 45, Стаге 87 – Шефер 23

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Санкт-Паули 0:1

Гол: Эггештайн 21

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Аугсбург 5:1

Голы: Розенбом 12, Харрес 32, 35, Матино 39 90+1 – Клод-Морис 5

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия М 1:2

Голы: Крамарич 58 (п) – Зандер 23, Плеа 61