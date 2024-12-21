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Байер продолжил сотрудничество с защитником основного состава

Германия

Соглашение пролонгировали до 30 июня 2029 года

Байер продолжил сотрудничество с защитником основного состава

Фото - Баєр

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Пьеро Инкапье присоединился к Леверкузену летом 2021 года. "Фармацевты" заплатили аргентинской команде "Тальерес" 6,4 млн евро. С тех пор эквадорец провел в коллективе 141 поединок, в том числе 37 встреч в турнирах УЕФА.

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“Байер" стал для меня как семья. У нас есть команда, которая в прошлом сезоне показала, что может быть, когда вы вместе. Я рад, что мне дают шанс продолжать формировать будущее клуба”, – прокомментировал соглашение футболист.

Его текущий контракт закончился в середине 2027 года, но "львы" решили продолжить сотрудничество уже сейчас. Рыночная стоимость защитника оценивается в 34,3 млн евро.

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Байер (Леверкузен) Пьеро Инкапье
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Источник:
Баєр
Опубликовал: Александр Симченко
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